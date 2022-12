Man wordt bij thuiskomst overvallen

De bewoner komt rond 22.45 uur bij zijn woning aan. Hij opent de garagedeur en rijdt en met zijn auto naar binnen. In de garage wordt hij opgeschrikt door een onbekende man. Deze man heeft een mes in zijn hand en eist in de Engelse taal geld. Vervolgens gaan de dader en het slachtoffer richting de woning. Als de overvaller geld buitmaakt, houdt hij het voor gezien en rent terug naar de garage. De dader rent weg en verdwijnt. De gealarmeerde politie doet gelijk onderzoek bij de woning en in de omgeving. Helaas werd er geen verdachte aangehouden.

Tips?

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. De overvaller was een man van ongeveer 25 jaar. Hij had een donkere huidskleur, was rond de 1.80m lang en droeg donkere kleding met een capuchon. Hij sprak in de Engelse taal. Heeft u kort voor of na het incident iets verdachts gezien in de buurt van de Cornelis Joosstraat? Denkt u te weten wie deze dader is of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.