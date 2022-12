Twee gewonden na aanrijding op A16, politie doet onderzoek

De vrachtwagencombi werd bestuurd door een 46-jarige vrachtwagenchauffeur uit Rossum. Hij raakte niet gewond. De automobilist reed met zijn auto tegen de achterzijde van de oplegger. Door de klap brak de laadklep van de oplegger af. De bestuurder van de auto verloor de macht over het stuur, waarna de tollende auto uiteindelijk tegen de middengeleider (de vangrail in het midden van de snelweg) tot stilstand kwam. De beide inzittenden zijn per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis heeft de bestuurder meegewerkt aan een blaas- en speekseltest. Daaruit bleek dat hij onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen achter het stuur zat. Een bloedonderzoek moet uitwijzen wat hij precies heeft gebruikt. Uit het politieonderzoek is ook gebleken dat de bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs en dat hij hiervoor de laatste jaren al een aantal keer is bekeurd.

De politie heeft het autowrak voor nader onderzoek in beslag genomen en zet het onderzoek naar de toedracht van deze aanrijding voort.