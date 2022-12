Meerdere gewonden bij steekincident Eindhoven: verdachte aangehouden

Melding

Afgelopen nacht ontving de politie rond 00.40 uur meldingen van een steekincident in de omgeving van het Catharinaplein in Eindhoven waarbij meerdere slachtoffers gewond gewond raakten. De verdachte vluchtte na het incident.



Drie gewonden

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan de slachtoffers. Twee van de slachtoffers waren dusdanig ernstig gewond dat zij naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Zij waren nog wel aanspreekbaar en verkeren niet in levensgevaar. Het derde slachtoffer raakte lichtgewond en is op de locatie behandeld door verplegend personeel van de ambulancedienst.



Aanhouding

Op basis van het signalement van de verdacte is de plaatselijke politie met man en macht gaan zoeken. Dat leidde later die nacht rond 05.00 uur - dankzij een melding - tot de aanhouding van een 31-jarige man uit Eindhoven als verdachte van het steekincident. De man bevond zich in een ziekenhuis en voldeed aan het signalement. De politie heeft het vermoeden dat deze verdachte verantwoordelijk is voor het incident, maar onderzoek zal dat verder moeten uitwijzen.

Vervolgonderzoek

Onze recherche startte meteen na het incident een opsporingsonderzoek. Daarbij kregen ze ondersteuning van de forensische opsporing bij het sporenonderzoek én de plaatselijke politie in verband met het (buurt)onderzoek in de omgeving. Het lijkt er op dat de aanleiding van het incident mogelijk binnen een uitgaansgerelateerde context plaatsvond.

Slachtofferhulp

Het incident vond midden in een druk uitgaansgebied plaats. We kunnen ons heel goed voorstellen dat dit heftig kan zijn geweest voor iedereen die dit (mogelijk) heeft gezien. Voor uitgaansbezoekers of passanten, buurtbewoners – en/of eigenlijk iedereen - die hier over willen praten is slachtofferhulp beschikbaar (gesteld).

Informatie delen

Ben je getuige geweest en/of heb je camerabeelden van het incident, maar heb je nog niet met de politie gesproken? En wellicht heb je andere (relevante) informatie voor het onderzoeksteam? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of een van onderstaande actieknoppen.