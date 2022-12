Verdachte aangehouden voor dodelijk steekincident in Asten

Asten - Bij een steekincident in een woning aan de Klaproosstraat in Asten vannacht is de bewoonster (43) om het leven gekomen. Haar 24-jarige zoon is als verdachte aangehouden. We houden er sterk rekening mee dat de aanleiding van het steekincident in de familiaire sfeer ligt.