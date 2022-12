Politie onderzoekt woningoverval Europalaan

Het is op dit moment nog onbekend wat er precies is gebeurd. Vermoedelijk gaat het om twee verdachten, maar op basis van de aangifte, getuigenverhoren en eventuele camerabeelden moet dit duidelijker worden. De politie komt dan ook graag in contact met getuigen of mensen in de omgeving van de Europalaan die mogelijk camerabeelden hebben. Heeft u iets verdachts gezien in de avond van vrijdag 9 december of heeft u meer informatie? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of het onderstaande tipformulier.