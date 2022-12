Onderzoek ongeregeldheden na WK wedstrijd

Na de WK voetbal wedstrijd Marokko-Portugal, zaterdagavond 10 december, kwamen tientallen volwassenen en kinderen bij elkaar o.a. op het Westplein, Kanaalstraat en Moskeeplein. De feestelijke sfeer sloeg om toen vanuit het publiek zwaar vuurwerk werd afgestoken. Een waarschuwing om hiermee te stoppen werd genegeerd. Dat was het moment dat het besluit is genomen om de (wijk)agenten, toezichthouders en vrijwilligers vanuit de Marokkaanse gemeenschap (zoals buurtvaders) die toezicht hielden, terug te trekken en de ME in te zetten. Politieagenten werden bekogeld met stenen, blikjes en zwaar vuurwerk. Twaalf van hen werden geraakt waarbij vier agenten licht gewond zijn geraakt. Er zijn vier personen aangehouden voor onder andere het gooien/afsteken van vuurwerk en/of stenen. Twee verdachten zitten nog vast.