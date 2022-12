Politie lost waarschuwingsschot na melding vuurwapen

Zondagmiddag 11 december omstreeks half drie in de middag kreeg de politie een melding dat er drie mannen met een vuurwapen waren gezien in een voertuig. Even later werd het voertuig gesignaleerd. Middels een BTGV BEnaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten) wilden agenten de personen aanhouden, maar zij gingen er te voet vandoor. Agenten voelden zich toen genoodzaakt om een waarschuwingsschot te lossen. Twee van de drie verdachten werden na een korte achtervolging aangehouden. Er wordt gezocht naar een derde verdacht.

Geuiten gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over het incident en/of de derde verdachte. Het gaat om een man met een donkere huidskleur en een bodywarmer aan. Ook camerabeelden van het incident zijn welkom. Heeft u meer informatie? Geef het door via de onderstaande opties.