Twee aanhoudingen voor mishandeling vrouw Allard Piersonstraat

Het was zondagochtend rond 11.30 uur toen er een melding binnenkwam van een ruzie in een woning in Rotterdam-West. Er bleek een vrouw te zijn mishandeld en bedreigd met een vuurwapen. Agenten gingen er snel op af, maar de man was er al vandoor. Inmiddels was bekend dat hij samen met een andere man gevlucht was in een auto. Daarop volgde een achtervolging over de A13, die eindigde op de afrit van de A4 ter hoogte van Den Hoorn. De informatie dat er een vuurwapen aanwezig kon zijn, maakte dat een BTGV nodig was. Omdat de mannen niet meewerkten hebben agenten een waarschuwingsschot gelost. Het gaat om twee mannen uit Rotterdam, van 22 en 30 jaar. Ze zitten vast. Ook het vuurwapen is aangetroffen.