Politie onderzoekt steekincident Assen

Op het pleintje bij de garageboxen ontstond een conflict, dat escaleerde en waarop de minderjarige de Assenaar in zijn zij stak. De ambulance bracht hem naar het ziekenhuis. Een 21-jarige vrouw uit Assen probeerde nog te interveniëren en raakte daarbij lichtgewond aan haar hand. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex, waar hij zal worden verhoord. De politie heeft de zaak in onderzoek. Zo is er inmiddels een buurtonderzoek gehouden, en sporenonderzoek verricht op de plaats van het incident. Daarnaast wordt bekeken of er camera’s zijn waarop het steekincident is vastgelegd.

Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u informatie over het incident? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000. Ook kunt u gebruik maken van het tipformulier hieronder.