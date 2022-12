219 kilo zwaar vuurwerk gevonden in woning Lelystad

Agenten kwamen de partij vuurwerk op het spoor toen bij een controle vrijdagavond 9 december in de kofferbak van een auto 12 kilo illegaal vuurwerk werd aangetroffen. De drie inzittenden, twee 19-jarigen mannen en een jongen van 16 jaar oud, allen uit Lelystad, zijn aangehouden.

Als gevolg van deze vuurwerkvondst zijn op meerdere adressen in Lelystad zaterdagochtend tussen 0.30 uur en 3.00 uur huiszoekingen gedaan. In de slaapkamer van een woning aan de Schouw in Lelystad, middenin een woonwijk, werd 219 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. De bewoonster is aangehouden.

Teamchef Charles Lamens: 'Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als het mis gaat met zo’n partij vuurwerk. Gevels van woningen in de omgeving kunnen scheuren en in een straal van 100 meter kunnen ruiten sneuvelen. En dan hoop je maar dat het daar bij blijft en niemand gewond raakt.'

Het vuurwerk is afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf en zal vernietigd worden. Alle verdachten zijn na verhoor naar huis gestuurd. Zij zullen op een later moment voor de rechter verschijnen.

Uw hulp bij de politie-inzet op vuurwerk

Opsporing van vuurwerk heeft onze volle aandacht, net als de verkoop van professioneel vuurwerk aan particulieren. Zwaar vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee. Het veroorzaakt ieder jaar weer letsel en forse schade. Dit willen we voorkomen. Daarom sporen we dit vuurwerk op en pakken we de handel aan. Regelmatig zien we dat zwaar vuurwerk niet op de juiste manier wordt opgeslagen. Niet alleen het afsteken is gevaarlijk, ook het vervoer en de opslag vormen een risico. Je zult maar naast iemand wonen die honderden kilo’s in huis heeft opgeslagen.

Het vuurwerk dat wij nu in beslag hebben genomen, kan geen gevaar meer vormen of overlast veroorzaken. Ook laat deze zaak zien hoe belangrijk het is dat u met ons meedenkt! Weet u dat iemand vuurwerk verhandelt of dat ergens (zwaar) vuurwerk is opgeslagen? Meld het aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Meer informatie over vuurwerk vindt u hier.