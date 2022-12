Getuigen gezocht verkeersconflict A6

Rond 06.00 uur ’s ochtends reed een zwarte bestelbus op de A6 richting Naarden vanuit Almere. Vlak voor de splitsing bij Amsterdam werd de zwarte bestelbus afgesneden door een okergele bestelbus. De okergele bestelbus reed vervolgens door in de richting van Amsterdam. Terwijl de zwarte bestelbus in de richting van Naarden reed. Wanneer de twee auto’s naast elkaar rijden, maakt de bijrijder van de zwarte bestelbus met zijn hand een gebaar richting de okergele bestelbus. Vlak daarna versplintert het raam van de zijdeur van de zwarte bestelbus.

Vermoedelijk is de zwarte bestelbus beschoten door de bestuurder van de okergele bestelbus, een oud model Fort Transit.

Help mee met politieonderzoek

Bent u getuige geweest van dit conflict of heeft u meer informatie over de okergele bestelbus? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.