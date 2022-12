86 kilo vuurwerk inbeslaggenomen

De garagedeur was behoorlijk sterk vergrendeld en de eigenaar bleek niet bereikbaar. Uiteindelijk heeft de brandweer op verzoek van de politie de garagedeur geforceerd. In deze garage waren echter geen strafbare voorwerpen aanwezig. De schade aan de deur wordt vergoed, met excuses voor de overlast.

Nader onderzoek leerde dat het vuurwerk zich in een andere garagebox moest bevinden. Ook deze garagedeur werd geopend alwaar 86 kilo vuurwerk werd aangetroffen. Het bleek consumentenvuurwerk (categorie F2) te zijn, er was geen sprake van cobra's. Van consumentenvuurwerk mag slechts 25 kilo op 1 plek worden opgeslagen. Het vuurwerk ter waarde van ruim € 1.500,-- is inbeslaggenomen. De verantwoordelijke wordt uitgenodigd voor verhoor.

De politie reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van vuurwerkbommen en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Heeft u het idee dat er bij u in de omgeving vuurwerkbommen of grote hoeveelheden opgeslagen liggen, op een niet toegestane manier worden verhandeld of vervoerd gaan worden? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.