Aanhoudingen na aantreffen vuurwapen in auto

Omstreeks 23.30 uur reden agenten in surveillance in de wijk Toolenburg toen zij de bestuurder van een personenauto staande hielden voor controle. Beide inzittenden reageerden niet op de aanwijzingen van de politie en konden zich niet identificeren. Hierop werd het voertuig onderzocht. Tijdens de controle werd een vuurwapen aangetroffen. Vervolgens werden de twee mannen aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot want de twee weigerden mee te werken. Hierop werd door de politie een waarschuwingsschot gelost. Vervolgens kon één verdachte worden aangehouden. De tweede verdachte weigerde echter te voldoen aan de aanwijzingen van de politie en werd uiteindelijk middels een stroomstootwapen onder controle gebracht en aangehouden.

De verdachten, een 36-jarige man uit Nieuw-Vennep en een 26-jarige man uit Hoofddorp, zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Zij zitten op dit moment vast.

2022259791