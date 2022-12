Getuigen gezocht dodelijke aanrijding

Rond 07.30 uur kreeg de politie melding van een zware aanrijding op de N307. Ondanks alle inzet van hupverlening ter plekke, overleed de bestuurster aan haar verwondingen. Haar identiteit is nog niet vastgesteld en daarmee heeft contact met nabestaanden nog niet plaats gevonden.

Ook de oorzaak van de aanrijding wordt onderzocht, hiervoor vond op de plek van het ongeval uitgebreid sporenonderzoek plaats en was de N307 de hele ochtend afgesloten voor verkeer. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en werd overgebracht naar het bureau voor het afleggen van een verklaring.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding, waaronder een vrachtwagenchauffeur die vanuit Enkhuizen in de richting van Lelystad reed. De chauffeur reed vlakbij de plek waar het ongeval plaatsvond. Ook mensen die dashcam beelden hebben van de aanrijding wordt gevraagd om deze te delen via onderstaand meldformulier en/of contact op te nemen met de politie via tel. 0900-8844.