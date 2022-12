Twee mannen aangehouden op verdenking van dumpen drugsafval

Op maandagmiddag zagen meerdere voorbijgangers op de Mariadijk in Ooltgensplaat een voertuig stilstaan. Toen het voertuig weg was, stonden er twee grote vaten waar een chemische lucht vanaf kwam. De politie werd gealarmeerd en agenten gingen op zoek naar het voertuig. Het voertuig werd enige tijd later gesignaleerd en staande gehouden op de Abel Tasmanstraat in Rotterdam. In het voertuig werd dezelfde chemische lucht waargenomen als bij de vaten in Ooltgensplaat. De twee inzittenden, een 25-jarige en 39-jarige man uit Den-Haag, zijn aangehouden op verdenking van het verrichten van handelingen waarbij de bodem verontreinigd of aangetast wordt.



We sluiten niet uit dat er meer mensen betrokken zijn bij dumpen van dit chemische materiaal, dan wel bij het produceren ervan. Daarom komt de politie heel graag in contact met mensen die wellicht iets gezien hebben of meer weten. Informatie met ons delen, kan volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem.