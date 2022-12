Explosie en brand bij kapsalon Schiedamseweg

Getuigen meldden de explosie even na 02:00 uur. Omdat erna korte tijd brand was, werden enkele omliggende woningen ontruimd. Toen de brand geblust was, konden de bewoners weer naar huis. Het onderzoek naar de toedracht wordt voortgezet. Onder andere forensisch experts doen sporenonderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

Heeft u iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken? Of heeft u beelden? Laat het ons weten. Dat kan ook anoniem.