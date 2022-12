Verward gedrag vergt nog veel politie-inzet

Niet één oorzaak aan te wijzen

Bauke Koekkoek, crisisdienstverpleegkundige en lector onbegrepen gedrag aan de Politieacademie en de HAN zegt: ‘Het is ernstig dat het aantal registraties niet daalt. Tegelijkertijd moeten we niet denken dat alle meldingen gaan over een gevaarlijke man op straat, zoals vaak wordt gesuggereerd. Het is van alles, van heel klein tot heel ernstig. Omdat de situaties zo ver uiteenlopen is er niet één oorzaak voor de stijging. Burgers bellen bij onbegrepen gedrag makkelijk de politie. Soms ligt het aan een gebrek aan ondersteuning, soms aan woonproblemen, soms aan financiële problemen, soms aan een gebrek aan daginvulling of sociaal netwerk. Er zijn ook mensen die onze ingewikkelde samenleving niet begrijpen of het tempo niet bij kunnen benen. Er is dus ook niet één oplossing. Het helpt wel om, zoals in dit onderzoek, onderscheid te maken tussen mensen die eenmalig, regelmatig en heel vaak in beeld komen. Daarvoor zijn verschillende benaderingen nodig.’



Vandaag maakte minister Yeşilgöz-Zegerius van J&V bekend dat tot 2026 in totaal 59 miljoen euro extra beschikbaar komt om de samenwerking tussen het zorg-, sociaal- en veiligheidsdomein te intensiveren.



Meer weten over de analyse? U vindt hier een infographic.