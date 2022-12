Minderjarigen aangehouden voor bedreiging, openlijk geweld en diefstal

Bij de politie kwamen in september, oktober en begin november kwamen bij de politie meerdere aangiften binnen van diefstallen, pogingen diefstal met geweld, openlijke geweldpleging en bedreiging. Alle feiten waren gepleegd in Lisse en Hillegom en in de meeste gevallen waren de slachtoffers minderjarig.



De recherche startte een onderzoek naar de zaken, waarvan de indruk bestond dat zij mogelijk door dezelfde groep verdachten gepleegd zou kunnen zijn. Nadat de identiteit van de verdachten vast was komen te staan en er voldoende verdenkingen tegen hen waren, verleende een officier van justitie toestemming de drie buiten heterdaad aan te houden. Zij zijn op vrijdag 9 december aangehouden door de recherche. De 15-jarige en een van de 16-jarigen zijn maandag 12 december voorgeleid aan een rechter commissaris die hun vooropige hechtenis onder voorwaarden schorste. De derde verdachte was na verhoor al eerder heengezonden, maar blijft wel verdachte.



Doe altijd aangifte!



Het komt voor dat slachtoffers uit schaamte of angst voor repressailles geen aangifte durven te doen. Dit is vaak het geval bij bijvoorbeeld slachtoffers van oplichting of jongeren. De politie roept met klem op altijd aangifte te doen om te voorkomen dat daders onbestraft blijven.