Vrouw in woning overvallen: getuigen gezocht

Rond 04.00 uur schrok de bewoonster wakker toen plotseling een onbekende man in haar woning stond. De verdachte nam diverse goederen mee uit de woning en vertrok daarna in onbekende richting. Bij de woningoverval raakte de vrouw niet gewond. Agenten startten direct een zoekactie, maar troffen de verdachte niet meer aan.

Signalement verdachte

Breed postuur

Ongeveer 1.75 meter lang

Droeg donkere kleding en een bivakmuts

Droeg een zwart wollige handschoen

Heb je iets gezien of gehoord op vrijdagochtend 2 december?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de woningoverval op vrijdagochtend 2 december rond 04.00 uur. Ook is de politie benieuwd of er mensen zijn die tussen 03.00 uur en 04.10 uur in diezelfde ochtend opvallend of afwijkend gedrag van voertuig(en) hebben gezien in de omgeving van de Hoofdweg en Laan van Avant-Garde. Was je getuige of heb je meer informatie? Bel dan 0800-6070 of M 0800-7000.