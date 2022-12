Drie mannen overvallen supermarkt Groenezoom

Het was iets voor 19.30 uur toen de drie mannen de supermarkt binnenkwamen. Het was op dat moment niet heel druk in de winkel. De mannen hadden een mes en een vuurwapen bij zich en lieten dat zien. Ze namen sigaretten en geld mee en gingen er vandoor. Gelukkig raakte er niemand gewond. Wie zijn deze drie?

We weten dat ze donkere kleding droegen, en eentje had drie witte strepen op z'n broek en een rood/oranje tas. Heeft u informatie of camerabeelden en nog niet met de politie gesproken? Bel of tip dan via onderstaande mogelijkheden.