Zestien kilo vuurwerk onder je bed. Levensgevaarlijk!

Bij de politie was informatie binnengekomen dat een tiener die in het huis woont, een hoeveelheid vuurwerk zou hebben. In de woning wees de jongen zelf aan waar hij het vuurwerk bewaarde: in zijn slaapkamer, onder zijn bed. Niet nodig om te vermelden dat dit levensgevaarlijk kan zijn. Niet alleen voor hemzelf; als zestien kilo vuurwerk ontploft, kan dat ook schade aan (eigendommen van) omwonenden veroorzaken.

Het vuurwerk is in beslag genomen door de politie. Het wordt vernietigd. De jongen krijgt binnenkort een uitnodiging om op het politiebureau een verklaring af te leggen.

Hebt u informatie over de opslag van illegaal vuurwerk, dan wordt u verzocht dit te melden bij de politie. Dit kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844), of via What’s App (06-12207006). Meldt u liever zonder dat uw gegevens bekend worden? Dan kunt u uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem. Dat kan telefonisch (0800-7000) of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl.