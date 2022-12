Fietser overleden na verkeersongeval

Rond 17.20 uur ontstond er een aanrijding tussen het slachtoffer en een bus. De buschauffeur reed bij een afslag op het Stationsplein bij de busparkeerplaats en schepte daarbij de het slachtoffer. De politie is op dit moment bezig met onderzoek. De buschauffeur is aangehouden en op het politiebureau wordt hij verhoord. Bij een ernstig verkeersongeval is het gebruikelijk dat er een aangehouding volgt. Dat wil niet zeggen dat de aangehouden persoon schuld heeft aan het ongeval, dat wordt nog onderzocht.

Personalia van het slachtoffer worden nog niet gegeven omdat eerst de familie in kennis wordt gesteld.