Explosie in woning, getuigen gezocht

Op donderdag 15 december rond 03.30 uur is na een explosie brand ontstaan in de woning aan de Paso Doblesingel. Vermoedelijk is een brandend voorwerp de woning ingegooid. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen.

Oproep getuigen

Heeft u iets gezien en/of gehoord rond het tijdstip van de explosie? Dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. Heeft u tips en andere informatie die ons onderzoek kan helpen? U kunt u tips direct toesturen via onderstaand tipformulier.