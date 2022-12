Politie ontdekt drugslab in Joure

Naar aanleiding van binnengekomen informatie startte de politie een onderzoek en kwam deze locatie op het spoor. Vrijdagmiddag ging als eerste een arretatieteam naar binnen en zij troffen daar inderdaad een groot drugslab aan.

Aanhouding

In het laboratorium waren geen personen meer aanwezig. Inmiddels is er één aanhouding verricht. Een 45-jarige man uit Rotterdam wordt verdacht van betrokkenheid bij het drugslab. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is bezig het lab veilig te stellen en te ontmantelen.

Heeft u iets gezien?

De politie heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met mensen die iets weten over dit drugslab. Of heeft u in de omgeving iets verdachts gezien of gehoord dat hier mogelijk mee in verband staat? Belt u dan met 0900-8844. Liever anoniem? Dan kunt u bellen met 0800-7000.