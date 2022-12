Man (53) aangehouden na steekincident 1e Middellandstraat

Rotterdam - De politie heeft vannacht iets na 01:00 uur een 53-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na een steekincident in een café waarbij een 48-jarige man uit Capelle aan den IJssel gewond is geraakt. De politie doet onderzoek naar het incident.