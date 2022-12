Man aangehouden voor diefstal bouwterrein

Agenten zijn rond 20.30 uur na een melding naar een bouwterrein aan de Sportlaan gegaan. Daar zou een man over een hek zijn geklommen en zich op het terrein bevinden. Agenten en een diensthond hebben gezocht naar de man. Diensthond Chilly pikte een spoor op en dat kwam uit bij een auto. Daar troffen agenten ook de verdachte bij. De man had gereedschap in de auto liggen en kabels die vermoedelijk van het bouwterrein afkomstig zijn. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.