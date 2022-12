Politie onderzoekt brand in loodsen en zoekt getuigen

Donderdag 15 december rond 18.10 uur kregen de hulpdiensten melding van de brand. Vier loodsen van een bedrijf hebben vlam gevat. De brandweer schaalde op naar grote brand. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Was u rond het tijdstip van de brand in de buurt en is u iets opgevallen? Of heeft u kort voor of na de brand iets verdachts gezien in de buurt van de Huizersdijk, neem dan contact op met de politie. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook doorgeven via via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.