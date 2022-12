Politie zoekt getuigen straatroof

Het slachtoffer wilde de voorruit van haar auto afplakken vanwege de vorst. Ze werd vervolgens door een jongeman vastgepakt en bedreigd met een mes. Deze dader heeft bruine ogen en een licht getinte huid. Hij is circa 1.75 meter lang. Hij was volledig in het zwart gekleed. Er stonden nog twee jonge daders bij waarvan er één haar zwart grijs geblokte handtas van de grond had opgepakt. Hiermee rende het trio weg in de richting van de Lombardijenlaan. In de tas zaten wat gebruikelijke spullen en geen waardevolle items. De politie heeft in de omgeving nog tevergeefs gezocht naar de daders.

Oproep

Heeft u iets gezien van de straatroof of heeft u de daders daarvoor of daarna nog gezien. Belt u dan met de politie via 0900-8844. U kunt daarbij vermelden het zaaknummer 2022 332882