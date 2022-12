Waarom werd een voordeur bij een woning in Den Bosch opgeblazen?

Explosie – Den Bosch

Op vrijdag 25 november 2022 wordt rond 01.30 uur een voordeur van een woning in een appartementencomplex aan Kapelaan Koopmansplein met een pijpbom opgeblazen. De enorme explosie was in het hele appartementencomplex te horen en te voelen. Gewonden waren er gelukkig niet maar de schade was behoorlijk. Overal glas, puin houtsplinters en metaalfragmenten. De voordeur was volledig uit z’n voegen geblazen en binnen in de hal lag ook overal puin en ook metaalresten. We laten beelden zien van de daders en vragen uw hulp bij het vinden van deze twee. Heeft u de mannen van de beelden zien lopen rond 01.30 uur die nacht? Of heeft u misschien andere informatie over deze poging doodslag? Neem contact met ons op als u meer denkt te weten!

Handgranaat – Den Bosch

Op 9 juli rond 03.30 zien we hoe een man bij een zonnestudio aan de Hildebrandstraat een handgranaat aan de gevel van een zonnestudio vastmaakt. Hij is even aan het rommelen en binnen een minuut loopt hij weer weg, achter een geparkeerde auto. Dan gooit hij iets brandends richting de gevel en gaat er met een rotgang vandoor. Een paar tellen later volgt een enorme ontploffing. Dat bleek niet de granaat te zijn, maar zwaar vuurwerk. De granaat werd de volgende dag door de EOD verwijderd. We hebben de scooterrijder op zijn vlucht een aardig eindje door Den Bosch kunnen volgen en laten beelden van hem zien. Weet u wie dit is? Waar de politie hem kan vinden? Laat het weten!

Kijk en help mee! Bureau Brabant wordt elke maandag vanaf 17.00 uur uitgezonden bij Omroep Brabant en daarna tot en met dinsdagmiddag regelmatig herhaald.