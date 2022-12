Politie zoekt getuigen beroving van fiets

De dag rond 18.15 uur fietste een 13-jarige jongen op zijn fiets over de Agoraweg, bij de Agorabaan en de aldaar gelegen parkeergarage werd de jongen tegengehouden door een man die hem onder bedreiging van een wapen dwong tot afgifte van zijn fiets. Het hevig verbouwereerde slachtoffer moest zijn fiets afstaan waarna de dader op zijn fiets er vandoor ging. De jongen rende nog wel achter hem aan, maar was kansloos in zijn achtervolging.

Van de verdachte is het volgende signalement bekend: Leeftijd circa 14-15 jaar, dun postuur, ongeveer 1.80 lang. Blanke huidskleur. Hij droeg een Moncler gewatteerde jas met een zwarte joggingbroek en zwarte schoenen.



De fiets van het slachtoffer is een Weelie bike van het merk SE-bike en type Fast Ripper en heeft een rood, goudkleurige kleurstelling. De velgen, wielnaven en de truck(verbinding tussen tussen en frame) en de bestickering zijn goudkleurig. Het frame rood met enkele zwarte accenten en een chrome stuur. Verder is de fiets voorzien van grijze peck's, met witte streepjes. De fiets heeft alleen een achterrem van het type en merk van Shimano SLX schijfrem.



Heeft u informatie?

Heeft u informatie over de beroving? Kent u de verdachte of weet u waar de fiets van de jongen is gebleven? Bel dan via 0900-8844.