Oosterhouter na achtervolging aangehouden

Agenten zagen vrijdagavond op de Reigerbosweg een auto met gedoofde lichten de parkeerplaats van een winkel oprijden. Ze zagen dat de bestuurder onderuit gezakt in zijn auto bleef zitten. De dienders besloten een controle in te stellen om te onderzoeken of er mogelijke sprake zou zijn van het dealen van drugs. De bestuurder had een joint in zijn handen. Hij deed zijn raam een klein stukje open en overhandigde zijn rijbewijs. Vervolgens startte hij de motor en maakte aanstalten om weg te rijden. De agent sloeg daarop met zijn wapenstok de ruit kapot.



Piepende banden

De verdachte reed vervolgens met piepende banden weg en raakte daarbij bijna een vrouw die naast een auto stond. Er ontstond een achtervolging. De verdachte liet uiteindelijk zijn auto met geopend portier achter op de Diepenbrocksingel waarna hij zich verstopte in de bosschages en werd aangehouden. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag en het niet voldoen aan een bevel of vordering. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht.