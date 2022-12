Politie stelt onderzoek in naar gewapende overval

Een verdachte man in het zwart gekleed kwam het winkelpand binnen en deed, onder bedreiging van een voorwerp dat lijkt op een pistool, een greep uit de kassa. Vervolgens vluchtte de verdachte. Er raakte niemand gewond. Heeft u meer informatie, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.