Twee medewerkers zorgboerderij aangehouden op verdenking van mishandeling

In de zorgboerderij wonen zeer zorgafhankelijke cliënten. Door de politie is uitgebreid met meerdere getuigen gesproken. Zij hebben verklaringen afgelegd over wat zij weten, hebben ervaren of hebben gezien. Twee van hen hebben aangifte gedaan van mishandeling van één of meerdere cliënt(en).

Kwetsbare situatie

De verklaringen en aangiftes gaven blijk van zo’n zorgwekkende en kwetsbare situatie dat politie en OM een uitgebreid onderzoek zijn gestart om de strafbare feiten zorgvuldig in kaart te brengen. Daarnaast is informatie gedeeld met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het politieonderzoek heeft geleid tot de aanhoudingen van deze verdachten. Zij worden de komende dagen verhoord. Het onderzoek loopt op dit moment nog volop en mogelijk volgen op een later moment nog verdere aanhoudingen.

Beelden en opnamen gemaakt

De eerste meldingen kwamen begin oktober 2022 bij de politie binnen en is een uitgebreid onderzoek gestart. Daarnaast werd begin oktober duidelijk dat verschillende getuigen en aangevers zich ook hebben gewend tot onderzoeksjournalist Alberto Stegeman. Deze journalist heeft opnamen gemaakt binnen de zorgboerderij. Deze beelden zijn in bezit van de politie en vormen onderdeel van het onderzoek. De beelden ondersteunen de aangiftes en getuigenverklaringen.

Heeft u informatie voor de politie?

Heeft u informatie die voor ons onderzoek van belang kan zijn en heeft u nog niet met de politie gesproken? Dit kan nog steeds. U kunt contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook het online tipformulier onderaan deze pagina gebruiken.