Getuigen overval gezocht

Rond 18.40 uur kwam de overvaller binnen en deed een poging om geld uit een kassa te krijgen, toen dat niet lukte vluchtte hij te voet. Hij werd daarbij achtervolgd door een onbekend gebleven getuige. Uiteindelijk wist de overvaller weg te komen.

Signalement

Man, ongeveer 1.70-1.80 m lang. Hij droeg een bivakmuts, een blauw vest met capuchon, een grijze broek met op het linker bovenbeen een wit Nike logo. Daaronder droeg hij lage, donkere schoenen met lichte sokken.

De politie doet onderzoek naar mogelijke camerabeelden. Ook is de politie nog op zoek naar de onbekend gebleven getuige die achter de dader is aangerend. Mensen die over relevant beeldmateriaal of informatie beschikken kunnen deze delen via onderstaand meldformulier of contact opnemen met de politie via 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan via 0800-7000.