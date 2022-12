Aanhouding voor drugsbezit loopt uit op mishandeling politieagent

Berkel-Enschot - Een 25-jarige man uit Berkel-Enschot is zondag 18 december 2022 20.05 uur op de Generaal Eisenhowerweg door de politie aangehouden voor drugsbezit. Bij zijn insluiting in het cellencomplex heeft hij zich hevig verzet. Daarbij sloeg hij een politieman in het gezicht die daardoor een schram ter hoogte van zijn wenkbrauwen opliep. Ook beledigde hij een agente.