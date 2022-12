Bandenprikker actief in Etten-Leur, politie vraagt bewoners extra alert te zijn

Etten_leur - De politie waarschuwt voor een bandenprikker die met name na 22.00 uur actief is in de wijk de Griend. Het politieteam Weerijs heeft de afgelopen drie weken al twintig aangiften ontvangen onder meer van eigenaren van auto’s die geparkeerd stonden aan het Marterhof, de Beverdam, Wolvespoor, de Wildbaan en het Otterpad. De zinloze vernielingen zorgen voor veel extra kosten en onbegrip bij de eigenaren.