Hennepkwekerij en stekkerij aangetroffen in woning

Oosterhout - De politie heeft vanmorgen, maandag 19 december 20022, na een tip, in een woning aan de Krommebeemd een hennepkwekerij en een stekkerij aangetroffen. Er stonden 160 planten op zolder en 1360 stekken op de eerste verdieping. De plantage is geruimd. Er was niemand aanwezig.