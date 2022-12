Aanhouding na steekincident Amersfoort

Rond 13.00 uur ‘s middags kwam er een melding binnen van een steekincident, waarbij iemand in de arm was geraakt. Wat de aanleiding was van het steekincident is nog niet duidelijk. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, het slachtoffer was aanspreekbaar en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede slachtoffer bleek licht gewond te zijn geraakt.

De politie startte direct een onderzoek en spraken met getuigen. Al snel na het incident hield de politie een verdachte aan: een 19-jarige jongen uit Leusden. School heeft de leerlingen naar binnen gehaald en opgevangen. Ook slachtofferhulp is ingeschakeld.

Heeft u informatie?

Heeft u iets gehoord of gezien dat waardevol is voor het onderzoeksteam, en nog niet met de politie gesproken? Bel alstublieft met 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem melden kan ook online via Meld Misdaad Anoniem of door te bellen naar 0800-7000.