Camerabeelden en DNA leiden naar woningovervaller

Bij het nietsvermoedende slachtoffer werd die ochtend tussen 08.00 uur en 08.30 uur aangebeld. De vrouw zag een man in een oranje jas met een kartonnen doos voor de deur staan. Hij bleek echter niet te komen om een pakketje af te leveren, want toen ze de deur opende, duwde de man de vrouw opzij en drong haar woning binnen. In haar eigen huis bedreigde en mishandelde de overvaller de vrouw. Hij bond haar vast en zocht naar geld. De overvaller is uiteindelijk zonder buit vertrokken. Het slachtoffer bleek door de hardhandigheid van de dader bont en blauw te zijn.

Sporen leiden naar verdachte

De recherche startte direct een onderzoek in de hoop de verantwoordelijke te kunnen achterhalen. Dankzij camerabeelden in de omgeving werd al snel het kenteken bekend van de auto die door de overvaller gebruikt was. Hij werd eind september aangehouden en van hem is DNA-materiaal afgenomen om dat te kunnen vergelijken met de in de woning veiliggestelde sporen. In afwachting van de uitslag van dat DNA-onderzoek, is de verdachte in vrijheid gesteld. Nadat zijn DNA bleek te matchen met de sporen van de plaats delict, is de verdachte opnieuw aangehouden.

Meld uw camera aan!

Camerabeelden zijn vaak van grote waarde in een politieonderzoek. Met beelden van uw beveiligingscamera(’s) kunt u de politie helpen bij het opsporingsonderzoek als er bij u in de buurt bijvoorbeeld een overval of inbraak heeft plaatsgevonden. Bij ‘Camera in Beeld’ kunt u uw camera en/of videodeurbel aanmelden. Wanneer ergens een misdrijf is gepleegd, kan de politie via ‘Camera in Beeld’ zien welke camera’s in de buurt daar mogelijk beelden van hebben gemaakt. Meer lezen over Camera in Beeld