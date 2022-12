Man (36) aangehouden voor handel in vuurwapens en verdovende middelen

In alle vroegte betrad de politie de woning en hield daar de verdachte aan. Vervolgens werd de woning doorzocht. Hierbij zijn enkele gegevensdragers, contant geld en een mogelijk luchtdrukwapen voor nader onderzoek in beslag genomen. De verdachte zit vast en wordt verhoord.

Integrale controle

Naast de doorzoeking van de woning zijn ook twee bedrijfspanden van de verdachte in Honselersdijk en Wateringen integraal gecontroleerd door de politie, gemeente Rijswijk en de Belastingdienst. Hierbij is door de gemeente gecontroleerd of de inrichting van de panden aan alle wet- en regelgeving voldeed. De Belastingdienst heeft gekeken naar de dagelijkse gang van zaken en heeft gegevens verzameld die gebruikt kunnen worden bij toekomstige controles.

Ondermijnende criminaliteit

Handel in vuurwapens en verdovende middelen is een vorm van ondermijnende criminaliteit. We spreken over ondermijnende criminaliteit als criminelen faciliteiten in de bovenwereld gebruiken om zaken in de onderwereld mogelijk te maken. Door deze verwevenheid verzwakt onze rechtsstaat. Overheidspartners treden hierbij als één overheid op, omdat we op deze manier met zowel toezicht, preventie, strafrechtelijke, bestuurlijke en andere maatregelen effectief kunnen optreden tegen misstanden.

Melden helpt

