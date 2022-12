Vijf aanhoudingen en tientallen boetes bij integrale verkeerscontrole op veilingterrein Westland

Honselersdijk - Op maandag 14 november vond een integrale verkeerscontrole plaats op het terrein van Royal Flora Holland in Honselersdijk. In totaal werden 22 vrachtwagens en 55 lichte voertuigen gecontroleerd in het kader van de verkeersveiligheid. Vijf personen werden aangehouden en tientallen weggebruikers kregen een proces verbaal.