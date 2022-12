Auto-inbreker Nesselande aangehouden

Het was maandag op dinsdagnacht rond 2.30 uur toen de 30-jarige man uit Hoogezand bezig was bij een auto. De bedoeling was om de geluidsapparatuur uit een Skoda te stelen. Een collega in vrije tijd wist dit te voorkomen en belde meteen de meldkamer. Tijdens de zoektocht met meerdere agenten zagen ze een persoon op een fiets die voldeed aan het signalement. Hij verdween even uit het zicht en alleen de fiets werd nog gevonden. Maar even later zagen ze hem verstopt in een voortuin zitten, met zijn rugzak. Daarin werd een radio en multimediasysteem aangetroffen en inbrekersgereedschap. De man uit Hoogezand is aangehouden en inmiddels verhoord.

Hij mag voorlopig bij ons blijven, want er stonden nog 67 dagen celstraf open voor andere strafbare feiten.

Al sinds begin oktober zijn er meerdere auto's in Nesselande opengebroken. Vervolgens werd er radioapparatuur weggenomen.

Met de aanhouding van deze verdachte hopen we dat dit nu stopt. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of de 30-jarige man verantwoordelijk is voor alle auto-inbraken in Nesselande.