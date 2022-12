Man zwaargewond bij schietincident Kinderdijk

Het incident vond rond 00.30 uur plaats toen beide slachtoffers lagen te slapen. Eén of meer daders drongen de woning binnen, waarna het schietincident plaatsvond. De dader(s) gingen er daarna in onbekende richting vandoor. Of er sprake is van een woningoverval, een inbraak of een ander scenario wordt onderzocht.



Politie zoekt getuigen en beelden

De politie is een Team Grootschalig Onderzoek gestart en zoekt getuigen. Heeft u voor, tijdens of na het schietincident iets in de omgeving van de woning gezien? Heeft u beelden van bijvoorbeeld een bewakingscamera, deurbelcamera of dashcam, dan zijn die zeer welkom. Maar alle informatie die de politie helpt in het onderzoek is welkom. Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000.