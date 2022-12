Woningoverval Schiedam, politie zoekt getuigen

De overval vond rond 13.50 uur plaats. Twee in het zwart geklede en en met bivakmutsen getooide mannen bedreigden het slachtoffer met een mes. Ze gingen er met een nog onbekend geldbedrag vandoor en lieten de vrouw ontredderd achter.



Help de politie

De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt de daders. Heeft u de overvallers gezien? Heeft u beelden waar de daders of bijvoorbeeld hun vervoermiddel te zien zijn? Dan hoort de politie dat graag: bel 0900-8844 en geef uw tip door!