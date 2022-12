Politie zoekt getuigen van aanranding

de richting van de Spaarndamseweg te Haarlem. Vanaf de Billitonstraat liep een man op korte afstand achter haar aan. Op een braakliggend terrein tussen de Siantarstraat en de Spaardamseweg werd de vrouw vastgepakt en over haar kleding betast door de onbekende achtervolger. De vrouw bood verzet en begon te schreeuwen waarop de man in noordelijke richting vluchtte.

De verdachte man:

is ongeveer 40 jaar oud;

is ongeveer 1,70 meter lang;

heeft een lichte huidskleur;

heeft donker haar;

droeg een rood/bruine jas en een donkere broek.

Voorafgaand aan de gebeurtenis kwam de vrouw op het braakliggende terrein tussen de Siantarstraat en de Spaardamseweg een man met een zwarte hond tegen. Kort na de gebeurtenis sprak een gealarmeerde fietser de vrouw aan. De politie is op zoek naar beide getuigen. Zij hebben mogelijk informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek.

Bent u één van deze getuigen of heeft u meer informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Neem dan contact op via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2022261648