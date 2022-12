Aanhoudingen na drugsdumping

Op maandag 19 december 2022 om 23.20 uur krijgt het operationeel centrum een melding van een getuige die op de Leijweg, in het buitengebied van Dorst, iets verdachts ziet. Vanuit een busje wordt een duizend liter vat gedumpt, de auto rijdt weg maar de getuige onthoudt het kenteken. Een Boa en de politie worden gebeld.

Milieu

Ter plaatse blijkt dat het vat lek is en dat er mogelijk zeer schadelijke stof uitstroomt. De brandweer komt ter plaatse en kan het vat weer dicht maken maar de ramp voor het milieu is al geschiedt. Meer dan 500 liter van het afval is al in de grond en in de sloot gelopen. De gemeente, eigenaar van de grond, heeft direct bedrijven ingeschakeld om verdere schade aan het milieu te beperken.

Aanhoudingen

Via het kenteken komen Intelligence specialisten van de politie op twee namen van verdachten. Twee mannen uit Wernhout van 29 en 68 jaar oud zijn in de loop van de nacht aangehouden. Het busje is in beslag genomen,

Melden helpt!

De afgelopen weken zijn er in dit buitengebied door boswachters en Politie preventieve gesprekken met bewoners gevoerd om te waarschuwen voor drugscriminaliteit en het herkennen van signalen. Ook deze getuige had een gesprek gehad. Ziet u een soortgelijke verdachte situatie aarzel dan niet en bel direct 112 en onthoudt zoveel mogelijk gegevens. Dat helpt ons om milieucriminelen op te pakken. Verder kunt u ons bereiken via 0900-8844 of politie.nl/aangifte-of-melding-doen. Wilt u anoniem melden kan dat via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl/melden/