Kilo coke in bedrijf

Er is bij de politie informatie binnengekomen dat er bij een bedrijf aan de Konijnenberg mogelijk cocaïne ligt. De recherche start naar aanleiding van deze informatie een onderzoek. Uit dat onderzoek komen voldoende aanwijzingen om de informatie serieus te nemen. Op dinsdag 20 december 2022 om 12.15 uur valt een specialistisch aanhoudingsteam het pand binnen. Het onderzoek in het bedrijf door een speurhond met begeleidere van de Landelijke Eenheid en rechercheurs van het district Hart van Brabant levert een verstopte kilo cocaïne op. Twee mannen uit Breda, van 33 en 42, zijn in het bedrijf aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak verder.