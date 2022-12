Drugslab aangetroffen in Drachten; twee verdachten aangehouden

Aanhoudingen

Naar aanleiding van een onderzoek kregen wij het vermoeden dat er zich op deze locatie mogelijk een drugslaboratorium zou bevinden. Vervolgens zijn we het pand binnengetreden en troffen we inderdaad een drugslaboratorium aan. Wij hebben twee personen aangehouden. Het gaat om twee mannen van 24 en 40 jaar uit Zuid-Amerika. Beide verdachten zitten in volledige beperking en zullen vandaag verder verhoord worden.

Tips

Heeft u informatie of tips die ons kunnen helpen bij dit onderzoek? Bel dan 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Tekenen dat er zich een drugslab bevindt zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een sterke synthetische geur (anijsachtig of chemisch prikkelend, zurig of aceton). In het betreffende gebouw zijn vaak kieren en/of ramen afgekit met purschuim. Ook kunnen de ramen beslagen zijn, afgeplakt of bedekt; de gordijnen gaan bijvoorbeeld nooit open. Heeft u het vermoeden van een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier: https://www.politie.nl/themas/aantreffen---vermoeden-drugslab.html#alinea-title-hoe-te-handelen-bij-aantreffen-van-een-mogelijk-drugslab