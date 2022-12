Overlast? Meld het bij Wout

Overlastmeldingen

Dat Wout de politie juist op dit moment gaat versterken met het aannemen van overlastmeldingen is niet toevallig, vertelt Janny. ‘In december hebben we altijd een grote piek aan telefoontjes over vuurwerkoverlast. Dat is een forse belasting van onze lijnen, terwijl we bij veel meldingen niet direct kunnen ingrijpen. Als de meldingen online binnenkomen, kunnen we sneller een beeld vormen waar de grootste vuurwerkoverlast is. Lokale agenten of handhavers van de gemeente kunnen daarmee beter een inschatting maken waar extra toezicht nodig is.’

Voor de politie is het nieuwe kanaal een belangrijke aanvulling. ‘We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen die burgers hebben. Voor steeds meer mensen is telefonisch contact niet meer vanzelfsprekend. Bovendien kost ieder telefoontje menskracht, terwijl er lang niet altijd behoefte is aan een gesprek. Als je overlast ervaart, is het vaak al genoeg om even te laten weten dat het speelt,’ zegt Janny.