Politie doet onderzoek naar diefstal met geweld in Roden

In de woning waren op het moment van de diefstal meerdere personen aanwezig. Rond 22:00 uur trad de dader de woning binnen, waarbij hij geweld gebruikte richting één van de aanwezigen. Dit betrof een man van 34 uit Roden, die hierbij lichtgewond is geraakt. De dader heeft enkele goederen weggenomen en is vervolgens gevlucht.

Onderzoek in de omgeving

Van de slachtoffers worden verklaringen opgenomen en de politie doet onderzoek naar wat er precies heeft plaatsgevonden in de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 december. Ook vindt er buurtonderzoek plaats om meer informatie over dit incident te verzamelen.

Iets gezien of gehoord?

Het kan zijn dat iemand in de omgeving van de Papenven iets verdachts heeft gesignaleerd. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u misschien een beveiligingscamera, deurbelcamera of dashcam rond de Papenven in Roden? Neem dan contact met ons op via 0900 8844. Liever anoniem blijven? Bel dan 0800 7000 voor Meld Misdaad Anoniem.